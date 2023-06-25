Белорусов на следующей неделе ждет погода с «сюрпризами» 2 25.06.2023, 15:24

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Синоптики озвучили прогноз на 26-30 июня.

Синоптики озвучили предварительный прогноз погоды на последнюю неделю июня. По данным Белгидрометцентра, в начале недели погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса. Белорусов предупредили о высокой вероятности гроз, сильных дождей и относительном похолодании.

В понедельник, 26 июня, согласно прогнозу Белгидромета, по всей стране будет облачно с прояснениями. Дожди ожидаются днем на большей части территории, причем в восточных районах пройдут сильные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.

Ночью температура воздуха опустится до +9 в восточных районах и до +16°С на западе страны, в днем поднимается, соответственно до +18°С и +26°С.

Ко вторнику, 27 июня, юго-запад Беларуси окажется под влиянием фронтального раздела. Будет по-прежнему облачно с прояснениями, а днем вновь по большей части страны пройдут дожди (в отдельных местах — с грозами), предупредили синоптики. Минимальная ночная температура будет колебаться от +9 до +15°С по стране, максимальная дневная — от +18 до +24°С.

О погоде во второй половине недели в эфире телеканала ОНТ рассказал белорусский синоптик Дмитрий Рябов. По его словам, к этому времени с северо-западной Европы в Беларусь придут влажные и более прохладные воздушные массы, поэтому белорусов ждут короткие грозовые дожди и похолодание: ночью в среду, 28 июня, по стране будет от +10 до +15°C, днем — от +14 до +19°C, в четверг, 29 июня, днем будет от +14°C в юго-восточных районах до +23°C всеверо-западных районах Беларуси.

В пятницу, 30 июня, по словам Рябова, на погоду в Беларуси повлияет очередной атмосферный фронт, который принесет еще одну порцию дождей с грозами, туманы, во время которых видимость будет падать до километра, и умеренный ветер. Ночью температура воздуха по стране будет колебаться от +11 до +16°C, днем — от +15 до +23°C.

Дмитрий Рябов также озвучил предварительный прогноз на первые выходные июля. По его словам, 1 и 2 июня погодная ситуация в Беларуси существенно не изменится.

«В небе продолжат хозяйничать атмосферные вихри. На большей части территории дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Влажность до 90%. Под утро слабые туманы, видимость до километра», — рассказал синоптик.

По его словам, ночные колебания температуры составят от +11 до +16°C, а днем столбики термометров поднимутся до +20°C в субботу и до +18.. +24°C в воскресенье.

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