Ворота на Москву открыты для любых желающих 5 Телеграм-канал «Рефлексия и реакция»

25.06.2023, 15:30

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Сегодня все участники «бунта выходного дня» проснулись в новых обстоятельствах.

В России произошел мятеж, но не революция.

До самого конца, риторика и действия Пригожина сохраняли пространство компромисса.

1. Не было критики лично Путина, из военно-кадровой плоскости вопрос не был эскалирован до политических требований. Это главный пункт, почему не стоило торопиться делать выводы о начале смуты, гражданской войны и т.п. Все, кто дружно вчера вывалил видео с призывом готовиться - капитально фальстартанули.

2. Более того, требования вообще не эскалировались. Они оставались неизменными - отставка двух чиновников. По методичкам для революции надо постоянно выдвигать новые требования, они должны быть невыполнимы быстро.

3. Не было назначено новых глав администраций занятых населенных пунктов.

4. Не было призывов к массовым акциям протеста, не было никакой формы мобилизации сторонников. Не выдвигалось никакой программы.

5. Вообще не было попытки построить хоть что-то типа медиа. Голосовые сообщения раз в 4 часа и пара видосов с земли - весьма скудное освещение позиции.

Пригожин хотел договорняка - Пригожин его получил. Все свободны.

Но назавтра все проснулись в новых обстоятельствах, которые пока не всеми осознаны. Вот эти обстоятельства:

1. Существование огромного антиэлитного запроса в России. Усталость от власти. Бывшие уголовники и солдаты удачи, которые хотят вооруженного захвата власти - это наихудший из возможных сценариев транзита. Но нашлось достаточно людей внутри России, которых даже этот сценарий вдохновил - настолько ощущается усталость от власти, настолько лозунг «все взять и поделить/обнулить» становится вновь актуальным.

2. Отсюда несопротивление армии. А чему сопротивляться? Люди, которые в большинстве своем пошли рисковать жизнью по контракту ради непонятных целей, просто потому что другой работы с достойной оплатой у них в регионе нет - эти люди должны отдавать свою жизнь за тех, кто богат баснословно и на кого не распространяются законы? Эта ситуация - чисто калька первой мировой. Хотели построить аристократию - построили, со всеми вытекающими. Но на каждого аристократа найдется свой большевик.

3. Отсюда беззащитность перед организованной вооруженной силой, которая готова действовать дерзко. Это главная проблема для Кремля прямо сейчас. Она решается двумя способами:

- Либо надо прекращать войну и восстанавливать нормальную обороноспособность, имея нормальные части быстрого реагирования в резерве;

- Либо надо проводить дополнительную мобилизацию, перенапрягать общество еще раз, чтобы сформировать эти же резервные части, за счет высвобождения частей с фронта.

Либо третий вариант - не делать ничего. Вот где-то между вторым вариантом и третьим скорее всего и будет действовать Кремль.

4. Окно возможностей сохраняется. Ворота на Москву открыты для любых желающих, кто может вооружиться бронетехникой и ПВО. Кейс развала фронта и марша ВСУ на Москву перестает быть гипотетическим. Пригожин вчера показал что это целиком вполне реальный сценарий. Но не единственный из сценариев: оказывается, чтобы взять под контроль город-милионник, нужно чуть-чуть техники, решительность и внезапность, и город твой. Регионов в России много.

5. Страх перед смутой работает в итоге на смуту. Потому что решено 0 проблем, а у огромной части людей появилось ощущение что их кинули. У Украины есть огромный потенциал по разложению армии врага изнутри. Нужно лишь немножко пригасить градус ненависти к простым солдатам на той стороне, хотя бы на уровне медиа.

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