Музыканты группы Irdorath, отсидевшие два года, уехали из Беларуси
- 25.06.2023, 15:44
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На свободу они вышли в апреле 2023 года.
Двое музыкантов из фольк-группы Irdorath — Надежда и Владимир Калач — уехали из Беларуси. Об этом они сообщили в своем инстаграме.
На свободу они вышли в апреле 2023 года.
Еще трое участников фолк-группы Irdorath — Антон Шнип и супруги Юлия и Петр Марченко — вышли на свободу в октябре 2022 года.
Напомним, музыкантов группы Irdorath задержали вместе с компанией друзей под Минском 2 августа прошлого года. Сначала их судили по административным статьям, а потом в отношении музыкантов возбудили уголовное дело. Их обвиняли в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок по ч. 1 и 2 ст. 342 УК за их музыкальные выступления на массовых протестных шествиях в августе 2020 года.
28 декабря 2021 года Антону Шнипу и супругам Петру и Юлии Марченко дали 1,5 колонии общего режима.
Лидерам Irdorath Надежде и Владимиру Калач присудили по два года колонии, а музыканту Дмитрию Шиманскому — 3 года «химии». После этого ему удалось уехать из Беларуси.