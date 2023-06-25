В России потеряли Пригожина 4 25.06.2023, 15:52

6,644

В последний раз видели в Ростове.

Пресс-служба руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина не знает, где сейчас находится их глава. Последний раз его видели в российском Ростове.

Об этом сообщает российское издание RTVI.

В пресс-службе Пригожина заявили, что он пока что не на связи. Последний раз его видели, когда он покидал Ростов, однако где он сейчас — им неизвестно

«Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи», - сказали в пресс-службе в ответ на запрос росСМИ.

Между Пригожиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу уже несколько месяцев продолжается конфликт, но на днях он резко обострился. Главарь «вагнеровцев» заявил, что войска РФ якобы ударили по тыловому лагерю его наемников. Пригожин объявил, что «будет идти на Москву», но начал с Ростова.

Вчера после полуночи Пригожин заявил, что его войска движутся по Ростовской области, а уже на утро «вагнеровцы» заняли военные объекты в Ростове, в частности штаб Западного военного округа РФ. После этого колонна «вагнеровцев» двинулась на Москву.

Однако к вечеру основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву.

«ЧВК «Вагнера» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на Марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни капли крови наших бойцов», - говорится в сообщении его пресс-службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».