Теперь это пустыня: как выглядит Каховское водохранилище после взрыва ГЭС

Теперь это пустыня: как выглядит Каховское водохранилище после взрыва ГЭС3
- 25.06.2023, 16:05
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Фотофакт.
Каховское водохранилище после подрыва плотины стало похоже на пустыню. Фотодоказательство в своем Facebook опубликовал журналист из Херсона Сергей Никитенко. «На дне Каховского моря», — подписал он свою фотографию.
Взрыв на дамбе Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. Российская сторона пыталась переложить ответственность за это на украинскую ракетную атаку. Однако сама ГЭС с 2022 года находится под российским контролем, а перед прорывом дамбы американские спутники зафиксировали взрыв внутри плотины.
Расследование подрыва Каховской ГЭС начал Международный уголовный суд в Гааге.