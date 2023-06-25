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Теперь это пустыня: как выглядит Каховское водохранилище после взрыва ГЭС

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  • 25.06.2023, 16:05
  • 14,474
Теперь это пустыня: как выглядит Каховское водохранилище после взрыва ГЭС

Фотофакт.

Каховское водохранилище после подрыва плотины стало похоже на пустыню. Фотодоказательство в своем Facebook опубликовал журналист из Херсона Сергей Никитенко. «На дне Каховского моря», — подписал он свою фотографию.

Взрыв на дамбе Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. Российская сторона пыталась переложить ответственность за это на украинскую ракетную атаку. Однако сама ГЭС с 2022 года находится под российским контролем, а перед прорывом дамбы американские спутники зафиксировали взрыв внутри плотины.

Расследование подрыва Каховской ГЭС начал Международный уголовный суд в Гааге.

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