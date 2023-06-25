Россияне сбросили на ВСУ химический снаряд, но ветер был в их сторону 2 25.06.2023, 16:17

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Инцидент произошел на Марьинском направлении в Донецкой области.

Оккупанты сбросили на позиции украинских войск химический боеприпас. Однако ветер дул в сторону самих россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня в эфире телемарафона.

По словам спикера, инцидент произошел на Марьинском направлении в Донецкой области.

«Зафиксирован факт сброса на одну из позиций запрещенного химического боеприпаса - аэрозольного, удушающего действия. Ветер был в сторону противника», - сказал он.

Шершень сообщил, что оккупанты за минувшие сутки пытались штурмовать позиции ВСУ на Марьинском направлении. На указанном участке фронта произошло 13 боевых столкновений. По его словам, защитники отбили штурмы, враг отошел.

Применяя танки, РСЗО и ствольную артиллерию, на Марьинском направлении враг совершил более 440 обстрелов.

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