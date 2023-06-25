В Минске сегодня можно сдать доллары по 3 рубля 7 25.06.2023, 16:39

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Список банков.

В Минске в воскресенье 25 июня 2023 года можно сдать доллары по 3 рубля. Информация опубликована на сайте Myfin.by.

Согласно приведенным данным, доллар по 3 рубля покупают «БНБ-Банк», «РРБ-Банк». Также по такому курсу можно сдать доллары в «Статусбанке», «БСБ Банке». Что касается остальных банков, то у них цифра приближается к указанной отметке, но пока еще не достигает ее. К примеру, «Приорбанк» готов купить доллары за 2,98 рубля.

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