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Spiegel: Пригожин мог остановить бунт, потому что не получил достаточной поддержки

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  • 25.06.2023, 16:46
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Spiegel: Пригожин мог остановить бунт, потому что не получил достаточной поддержки

Глава ЧВК «Вагнера» неожиданно остановил поход на Москву вчера вечером.

Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин надеялся на большую поддержку от россиян, однако не получил ее и остановил переворот в РФ.

Об этом сообщает Spiegel.

По информации Spiegel, Федеральное министерство иностранных дел и министерство обороны Германии предполагают, что лидер вагнеровцев надеялся на большую поддержку в России.

Как сообщается, во время устного брифинга политический директор МИД Тёрвен Беллманн и парламентский статс-секретарь по вопросам обороны Зимтье Меллер выразили подозрение, что лидер «Вагнера» не получил от российских государственных сил поддержки, на которую он надеялся, в попытке государственного переворота, и поэтому остановил поход на Москву.

Оба представителя правительства не смогли предоставить никакой информации о содержании соглашения между Кремлем и Пригожиным или о местонахождении Путина, министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова в телефонной станции. По информации издания, ожидается, что комитеты по иностранным делам и по обороне соберутся на специальное заседание в начале недели.

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