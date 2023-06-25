Spiegel: Пригожин мог остановить бунт, потому что не получил достаточной поддержки 9 25.06.2023, 16:46

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Глава ЧВК «Вагнера» неожиданно остановил поход на Москву вчера вечером.

Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин надеялся на большую поддержку от россиян, однако не получил ее и остановил переворот в РФ.

Об этом сообщает Spiegel.

По информации Spiegel, Федеральное министерство иностранных дел и министерство обороны Германии предполагают, что лидер вагнеровцев надеялся на большую поддержку в России.

Как сообщается, во время устного брифинга политический директор МИД Тёрвен Беллманн и парламентский статс-секретарь по вопросам обороны Зимтье Меллер выразили подозрение, что лидер «Вагнера» не получил от российских государственных сил поддержки, на которую он надеялся, в попытке государственного переворота, и поэтому остановил поход на Москву.

Оба представителя правительства не смогли предоставить никакой информации о содержании соглашения между Кремлем и Пригожиным или о местонахождении Путина, министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба Герасимова в телефонной станции. По информации издания, ожидается, что комитеты по иностранным делам и по обороне соберутся на специальное заседание в начале недели.

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