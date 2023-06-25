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В Беларуси женихов стало больше, чем невест

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  • 25.06.2023, 16:51
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В Беларуси женихов стало больше, чем невест

Стало известно, сколько молодежи проживает в стране.

Стало известно, что в Беларуси стало больше женихов, чем невест. Статистический обзор, приуроченный ко Дню молодежи 25 июня, опубликован на сайте Белстата.

Согласно данным, по состоянию на 1 января 2023 года в стране проживало 1 миллион 640 тысяч 280 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Это составляет около 19% от общей численности занятого населения в стране. Выяснилось, что из них 50,8% молодых людей и 49,2% девушек. Так, на одну тысячу юношей приходилось 967 девушек.

Отмечается, что в 2022 году молодые девушки предпочитали выходить замуж в возрасте от 21 до 26 лет. Что касается парней, то они женились в возрасте от 23 до 28 лет.

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