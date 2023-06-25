В Японии зафиксировали первую в мире смерть от вируса Оз 3 25.06.2023, 17:12

4,368

Вирус передается через укус клеща.

В Японии подтвердили первую в мире смерть от вируса Оз. Об этом 23 июня сообщило министерство здравоохранения Японии.

Речь женщине, умершей от миокардита (воспаление мышцы сердца) в префектуре Ибараки еще в начале лета 2022 года. Однако только сейчас японский минздрав подтвердил, что у нее диагностировали инфекцию, вызванную вирусом Оз.

«Это первый зарегистрированный случай начала заболевания или смерти среди людей, зараженных вирусом Оз. Министерство продолжит сбор информации и проведение опросов и исследований по этому вирусу и примет соответствующие меры», – говорится в сообщении.

NHK и Kyodo уточняют, что летом 2022 года женщина обратилась в медицинское учреждение из-за лихорадки и усталости.

У нее диагностировали пневмонию, но после того, как ее состояние ухудшилось, ее госпитализировали, а в верхней части правого бедра обнаружили набухшего клеща. Через 26 дней после госпитализации она умерла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».