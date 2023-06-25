Что почем на Комаровке в последние выходные июня 25.06.2023, 17:20

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Абрикосы подорожали, клубника на том же уровне, не везде есть ценник.

В последние выходные июня на Комаровке можно заметить большое разнообразие фруктов, ягод и овощей, но цены могут кусаться. «Минск-Новости» посмотрело, что почем на рынке.

Абрикосы подорожали — от 4,5 до 60 рублей за 1 кг. Неделю назад они были от 2,8 рубля. Нектарины сейчас стоят от 8,5 до 25 рублей за килограмм, персики — от 6,5 до 35 рублей.

На черешню большой диапазон цен — от 9 до 45 рублей. Ананас — от 10 до 38 рублей за килограмм, киви — от 3,5 до 65 рублей. Цена на голубику — в среднем 65−70 рублей.

Зато клубника держится на уровне прошлой недели — от 5,5 до 15 рублей. Апельсины обойдутся от 10 до 35 рублей за кило. Арбуз (есть из Ирана и Узбекистана) — от 4,9 до 25 рублей за килограмм.

Что касается овощей, то помидоры стоят от 3 до 45 рублей. Средняя цена — 10−16 рублей. Огурцы — от 2 до 10 за кило, картошка — от 2,25 до 12. Сладкий перец — от 6,8 до 16 рублей за килограмм. Зелень — от 1,5 до 15 рублей за 100 г.

Как добавляет Koko.by, стакан лисичек обойдется в 20 рублей. Стакан сладкой земляники — 15, черника и малина — по 7. При этом далеко не на всех товарах есть ценник.

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