Главный кремлевский пропагандист дезавуировал гарантии Путина мятежникам «Вагнера» 1 25.06.2023, 17:26

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Дмитрий Киселев в своей программе напомнил, что Путин не прощает предательства.

Гарантии безопасности мятежным наемникам ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным дал Александр Лукашенко, а не Владимир Путин, заявил в программе «Вести недели» пропагандист Дмитрий Киселев.

Накануне российские государственные информационные агентства, цитируя пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщали, что гарантии боевикам «Вагнера» и Пригожин дал лично Путин. «Уголовное дело будет прекращено и сам он (Пригожин) уйдет в Беларусь. Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Беларусь, — это слово президента России», — цитировало Пескова РИА «Новости».

При этом Киселев продемонстрировал в своей программе эпизод одного из интервью Путина, в котором тот признается, что способен прощать все, кроме «предательства». «Все, кто готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание», — заявил Путин в видеообращении к гражданам на утром после мятежа, в ходе которого боевики «Вагнера» сбили 6 вертолетов и один самолет. Количество жертв, по разным оценкам, составляет от четырех до 20 человек.

Боевикам «Вагнера» Песков вчера обещал, что их «никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте».

«Была высшая цель: избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей <…> президент Путин принял соответствующие решения», — объяснил логику Путина его пресс-секретарь.

В Минске накануне подтвердили, что переговоры прошли по согласованию с президентом Путиным, который ранее обвинил главу «Вагнера» в предательстве и измене и сравнил его действия с «ударом в спину», сродни тому, что царский режим получил в 1917 году. По данным пресс-службы Лукашенко, бойцам «Вагнера» предложен «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности». В чем именно заключаются гарантии в Минске не уточнили.

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