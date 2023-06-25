«Нью Джерси» может обменять белорусского форварда Шаранговича 1 25.06.2023, 17:53

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Хоккеист завершил сезон с 30 очками.

Стало известно, что белорусский хоккеист Егор Шарангович может продолжить карьеру в другом клубе. Издание The Athletic пишет, что «Нью-Джерси» может обменять белорусского форварда.

Сообщается, что генеральный менеджер хоккейной команды Том Фицджеральд уже начинает принимать звонки, которые касаются обмена молодого белорусского форварда Егора Шаранговича. Сказано, что он завершил сезон с 13 голами, а также 30 очками.

В сообщении говорится, что Шарангович находится в статусе свободного агента с правом арбитража, и «Нью-Джерски» могут оказаться не в состоянии его себе позволить. Отмечается, что они и далее продолжают попытки подписать 8-летний контракт с Тимо Майером.

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