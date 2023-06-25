В Германии видят шансы для Украины после мятежа Пригожина 25.06.2023, 18:02

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Попытка путча Пригожина отразится на стабильности российской власти.

Эксперт по вопросам обороны немецкой Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) видит в мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина шансы для Украины, несмотря на его провал. «Возможно, в последние 24 часа во внутренней структуре власти в Москве появилась первая трещина», - заявила в воскресенье, 25 июня, в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland, политик из СвДП, входящей в правящую коалицию ФРГ, передает DW.

Немецкие политики о небывалом унижении и провале Путина

Для президента РФ Владимира Путина произошедшие накануне события являются, по ее словам, «унижением», какого еще не было в его политической карьере. «Несколько таких трещин в будущем могут негативно отразиться на общей стабильности его правительства», - уверена глава комитета по обороне бундестага. По ее словам, этот начинающийся раскол в конечном итоге может повлиять и на поддержку войны против Украины среди населения РФ. В ходе мятежа еще больше россиян «ощутили, что война может приблизиться к ним еще больше», добавила она.

«Это может повлиять и на мотивацию российских солдат которые участвуют в войне на востоке Украины», - уверена Штрак-Циммерман. По ее мнению, в этом заключается шанс на еще более успешную оборону Украины.

С аналогичным мнением выступил эксперт по внешнеполитическим вопросам оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген. «За эти полтора дня авторитету Путина был нанесен тяжелый удар», - заявил он в интервью газете Rheinische Post. Рёттген напомнил, что Пригожин являлся приближенным Путина и играл важную роль в войне РФ против Украины. Поэтому «его попытка государственного переворота является очередным провалом Путина", уверен немецкий политик. По его словам, заявление об освобождении Пригожина от ответственности является еще одним признаком слабости российской власти. "Путин никогда от этого не оправиться», - добавил он.

Попытка путча Пригожина

Мятеж Евгения Пригожина начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло «много» людей. Минобороны РФ эту информацию отвергло. Пригожин объявил, что «Группа Вагнера» выдвинулась «останавливать зло, которое несет военное руководство страны», назвав этот рейд «маршем справедливости», и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК «Вагнер» его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву.

Вечером 24 июня Пригожин неожиданно объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин уедет в Беларусь.

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