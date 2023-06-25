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Сколько молодежи осталось в белорусских деревнях

  • 25.06.2023, 18:28
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Сколько молодежи осталось в белорусских деревнях

И сколько молодежи живет в Минске.

Назвали, сколько молодежи осталось в белорусских деревнях. Специально ко Дню молодежи, который отмечается 25 июня, Белстат опубликовал статистический обзор.

В приведенных данных указывается, что на 1 января 2023 года в Беларуси проживало 1 миллион 640 тысяч 280 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Сказано, что из этого числа 82,4% проживали в крупных городах, а 17,6% в селах.

Из обзора следует, что больше всего молодежи проживает в Минске – 399 тысяч 448 человек, следом идет Минская область, где проживает 252 тысячи 484 человека. На третьем месте располагается Гомельская область. Там проживает 237 тысяч 441 человек. А в Брестской области проживает 229 тысяч 317. Что касается Витебской области, то там живут 178 тысяч 875, а в Гродненской – 175 тысяч 518. Меньше всего молодежи проживает в Могилевской области – 167 тысяч 204 человека.

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