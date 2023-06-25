Блинкен: Хаос в России после бунта Пригожина может продолжаться неделями или месяцами 3 25.06.2023, 18:31

4,166

Госсекретарь США считает, что это был не «финальный акт».

Хаос в России, вызванный вчерашним бунтом руководителя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, может длиться неделями или даже месяцами.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщает Sky News.

«Я не думаю, что мы видели «финальный акт» российских потрясений», - сказал Энтони Блинкен.

По его словам, Хаос, вызванный вчерашним мятежом, может длиться неделями или месяцами. Он также отметил, что еще слишком рано говорить о том, какое будущее ждет наемников «Вагнера».

Блинкен сказал, что ни ядерная политика США, ни ядерная политика России не изменились в результате кризиса.

Кроме того, государственный секретарь США сообщил, что американский президент Джо Байден не пытался достучаться до российского президента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».