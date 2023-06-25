Как в Беларуси прошло ЦТ по иностранному языку 3 25.06.2023, 18:36

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Двоих удалили из-за мобильных телефонов, одному стало плохо.

В Беларуси 24 июня прошло централизованное тестирование по иностранному языку. Абитуриенты сдавали на выбор английский, немецкий, испанский, французский или китайский, передает БелТА.

— Самым многочисленным по количеству абитуриентов стал английский язык. На него было зарегистрировано 12 819 человек, из них 725 до экзаменационных аудиторий сегодня не дошли. Кроме того, с испытания было удалено два человека за мобильные телефоны, еще одному стало плохо во время экзамена. По остальным иностранным языкам тестирование прошло без нарушений, — заявил директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

По его словам, на экзамен по немецкому языку не явился 91 абитуриент из 1144, по французскому — 18 из 225, по испанскому — 3 из 60, по китайскому — 4 из 22.

Интересно, что два человека 16 июня по аналогичной причине удалили и с ЦТ по русскому языку — за пронесенные мобильные телефоны.

26 июня абитуриенты будут сдавать химию. Также впереди испытания по физике, истории Беларуси, географии и всемирной истории (новейшее время).

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