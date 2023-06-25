Лукашенко провел третий за два дня телефонный разговор с Путиным 6 25.06.2023, 18:53

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А также созвонился с Назарбаевым.

Александр Лукашенко в воскресенье 25 июня провел третий за два дня телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, узурпатор также созвонился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Отмечается, что утром 25 июня диктатор поговорил по телефону с президентом России. Во второй половине дня Александр Лукашенко провел телефонный разговор с экс-президентом Казахстана Назарбаевым. Сказано, что они обсудили во время разговора международную обстановку, ситуацию в регионе, а также отношения между Беларусью и Казахстаном.

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