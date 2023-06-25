Буданов: Россияне разместили начиненную взрывчаткой технику в четырех энергоблоках ЗАЭС

Буданов: Россияне разместили начиненную взрывчаткой технику в четырех энергоблоках ЗАЭС5
- 25.06.2023, 19:02
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Глава ГУР уверен, что план россиян по поводу подрыва Запорожской АЭС «разработан и утвержден».
Россия завершила подготовку атаки на Запорожскую АЭС. Бассейн-охладитель и четыре энергоблока заминированы российскими войсками.
Об этом сообщил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, сообщает The New Statesman.
Минирование ЗАЭС
Буданов в интервью New Statesman предупредил, что Россия завершила подготовку к атаке на Запорожскую АЭС. По его словам, бассейн-охладитель завода заминирован российскими войсками.
Он пояснил, что без охлаждения ядерные реакторы могут расплавиться за период от десяти часов до 14 дней. Буданов считает, что Россия сможет повысить напряжение в линиях электроснабжения к станции, что приведет к ядерной аварии в нижней части этого периода времени.
Также украинской военной разведке удалось установить, что российские войска перебросили заряженную взрывчаткой технику к четырем из шести энергоблоков.
Неизвестно, получило ли Международное агентство по атомной энергии доступ к этим блокам во время своего визита 15 июня.
Буданов выразил уверенность в том, что план россиян по поводу подрыва Запорожской АЭС «разработан и утвержден».
Глава разведки пояснил, что есть две возможности, при которых произойдет подрыв ЗАЭС.
Первая — взорвать электростанцию, если силы РФ будут выбиты с левого берега Днепра. Тогда Россия создаст зону уничтожения и отчуждения, чтобы предотвратить продвижение украинских войск. По его словам, данная стратегия также может служить угрозой не наступать на российские позиции.
Вторая возможность заключается в том, что Россия использует ядерную катастрофу как «профилактическую меру». Целью в этом случае будет попытка остановить наступление ВСУ до его начала и заморозить линию соприкосновения в том виде, в котором она есть.