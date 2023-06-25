Под Волгоградом бойца ЧВК «Вагнер» зверски зарезала супруга 14 25.06.2023, 19:12

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Боец применил к супруге насилие на фоне переживаний из-за мятежа Пригожина.

Под Волгоградом накануне супруга бойца ЧВК «Вагнер» зарезала его за излишнюю эмоциональность. Убийство произошло в Светлоярском районе.

Как сообщили V1.RU в экстренных службах, погибший — бывший боец ЧВК «Вагнер».

— Мужчина в свете вчерашних событий сильно боялся, что за ним тоже придут, — рассказал источник. — На фоне этого супруги сели за ужин и начали выпивать.

Со слов источника, выпив, мужчина сразу же стал агрессивным и попытался применить насилие к супруге.

— Женщина не стала терпеть все происходящее и ударила мужа ножом. Рана была серьезной и глубокой, он истек кровью еще до приезда помощи, — рассказал источник.

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