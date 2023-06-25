Ученые выяснили, как «омолодить» мозг 25.06.2023, 19:17

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Поможет дневной сон.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Республики Уругвай выяснили, что дневной сон полезен для здоровья.

Исследователи проанализировали данные почти 380 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет, чтобы выяснить, есть ли связь между сном днем и здоровьем мозга. Оказалось, что у людей, которые склоны дремать в светлое время, объем мозга больше. А это свидетельствует о крепком здоровье в преклонном возрасте, так как при деменции и других умственных нарушениях орган уменьшается.

Результаты исследования также показали, что у любителей поспать мозг «моложе» на 2,6-6,5 лет. Таким образом привычка дремать днем, по мнению ученых, повышает когнитивные способности и замедляет процесс старения.

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