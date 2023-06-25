закрыть
25 июня 2023, воскресенье, 19:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, как «омолодить» мозг

  • 25.06.2023, 19:17
  • 1,452
Ученые выяснили, как «омолодить» мозг

Поможет дневной сон.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Университета Республики Уругвай выяснили, что дневной сон полезен для здоровья.

Исследователи проанализировали данные почти 380 тыс. человек в возрасте от 40 до 69 лет, чтобы выяснить, есть ли связь между сном днем и здоровьем мозга. Оказалось, что у людей, которые склоны дремать в светлое время, объем мозга больше. А это свидетельствует о крепком здоровье в преклонном возрасте, так как при деменции и других умственных нарушениях орган уменьшается.

Результаты исследования также показали, что у любителей поспать мозг «моложе» на 2,6-6,5 лет. Таким образом привычка дремать днем, по мнению ученых, повышает когнитивные способности и замедляет процесс старения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу Леонид Невзлин
Айболит из бобруйской зоны
Айболит из бобруйской зоны Ирина Халип