Украинские бойцы дроном уничтожили колонну российских БМП 25.06.2023, 19:26

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Операторами БпАК 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка группы «Птахи Мадяра» была успешно совершена атака на колонну российских БМП. С помощью одного экипажа дрона R-18 были обезврежены три БМП и один грузовик оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал «Бутусов плюс».

На кадрах военный показал четыре единицы техники ВС РФ, не доехавшие туда, куда планировали. Три БМП и один грузовик так и остались стоять среди дороги.

Вражеская колонна получила значительные повреждения – по крайней мере две БМП выгорели изнутри. Возможно, вместе с техникой сгорел и экипаж.

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