Вьетнам втрое продлил срок безвизового пребывания для белорусов

Вьетнам втрое продлил срок безвизового пребывания для белорусов4
- 25.06.2023, 19:39
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Изменение вступит в силу 15 августа этого года.
Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для белорусов. Отныне без визы гражданам нашей страны можно находиться не 15, а 45 дней, сообщает Office Life.
Изменение вступит в силу 15 августа этого года. С помощью нового закона правительство Вьетнама хочет привлечь больше туристов и деловых инвестиций. В 2022 году страну посетило 3,66 млн человек. А за первые пять месяцев этого года — почти 4,6 млн.
У Вьетнама уже есть соглашение с Беларусью о безвизовом въезде, но пребывание ограничено 15 днями. Теперь же гражданам нашей страны разрешено находиться 45 дней.
Кроме этого, изменен срок действия электронной визы. Его продлили с 30 до 90 дней. В течение этого времени иностранцы могут выехать из страны и въехать обратно несколько раз.