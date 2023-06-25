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Вьетнам втрое продлил срок безвизового пребывания для белорусов

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  • 25.06.2023, 19:39
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Вьетнам втрое продлил срок безвизового пребывания для белорусов

Изменение вступит в силу 15 августа этого года.

Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для белорусов. Отныне без визы гражданам нашей страны можно находиться не 15, а 45 дней, сообщает Office Life.

Изменение вступит в силу 15 августа этого года. С помощью нового закона правительство Вьетнама хочет привлечь больше туристов и деловых инвестиций. В 2022 году страну посетило 3,66 млн человек. А за первые пять месяцев этого года — почти 4,6 млн.

У Вьетнама уже есть соглашение с Беларусью о безвизовом въезде, но пребывание ограничено 15 днями. Теперь же гражданам нашей страны разрешено находиться 45 дней.

Кроме этого, изменен срок действия электронной визы. Его продлили с 30 до 90 дней. В течение этого времени иностранцы могут выехать из страны и въехать обратно несколько раз.

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