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Китай впервые прокомментировал мятеж Пригожина

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  • 25.06.2023, 19:52
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Китай впервые прокомментировал мятеж Пригожина

Пекин назвал мятеж «внутренним делом России».

Китай впервые прокомментировал мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнера», заявив, что поддерживает «национальную стабильность» России.

«Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания», — говорится в комментарии представителя МИД Китая, опубликованном на сайте ведомства.

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