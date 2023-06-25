Китай впервые прокомментировал мятеж Пригожина

Китай впервые прокомментировал мятеж Пригожина5
- 25.06.2023, 19:52
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Пекин назвал мятеж «внутренним делом России».
Китай впервые прокомментировал мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнера», заявив, что поддерживает «национальную стабильность» России.
«Это внутреннее дело России. Как дружественный сосед России и всеобъемлющий стратегический партнер по координации в новую эпоху, Китай поддерживает Россию в поддержании национальной стабильности и достижении развития и процветания», — говорится в комментарии представителя МИД Китая, опубликованном на сайте ведомства.