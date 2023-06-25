В Минске сдают в аренду за 0 рублей сразу 46 изолированных помещений 4 25.06.2023, 20:01

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Назван ряд условий для того, чтобы их получить.

Как рассказали в комитете государственного имущества Мингорисполкома агентству «Минск-Новости», в столице сдают в аренду за 0 рублей сразу 46 изолированных помещений. Также назван ряд условий для того, чтобы их получить.

В частности, в безвозмездное пользование малый и средний бизнес может взять такие локации под обязательства по созданию рабочих мест, оформленные договором. Начальник отдела по использованию госимущества комитета Галина Артименя сказала, что доступны отдельно стоящие здания (к примеру, на Тростенецкой, 20 или Калиновского, 30а). Но есть и помещения в подвалах, на технических, цокольных и первых этажах жилых домов.

- Практически все они нуждаются в проведении ремонтных работ. Объекты различаются и по своей площади (от 6,2 до 8 342,1 квадратных метров), и по назначению – их можно переоборудовать под офис или склад, можно открыть в пустующем помещении мастерскую или даже автосервис. Возможны и другие варианты, - говорит Артименя.

Также, по ее словам, у изолированных помещений (а они есть во всех районах Минска), разные собственники. А список объектов обновляется в Единой информационной базе неиспользуемого государственного имущества.

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