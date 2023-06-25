Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область

Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область3
- 25.06.2023, 20:10
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Из-за отпора ВСУ оккупанты понесли потери и отступили.
Российские военные пытались поникнуть на территории Сумской области, однако из-за отпора ВСУ понесли потери и отступили.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины.
Однако из-за отрегулированных действий украинских защитников оккупанты понесли потери и отступили.