Российская ДРГ пыталась проникнуть в Сумскую область 3 25.06.2023, 20:10

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Из-за отпора ВСУ оккупанты понесли потери и отступили.

Российские военные пытались поникнуть на территории Сумской области, однако из-за отпора ВСУ понесли потери и отступили.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в районе населенного пункта Родионовка Сумской области, враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины.

Однако из-за отрегулированных действий украинских защитников оккупанты понесли потери и отступили.

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