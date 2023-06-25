Белоруска победила на конкурсе красивейших замужних женщин мира 1 25.06.2023, 20:17

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Конкурс проходил в штате Калифорния США.

Бизнесвумен из Гродно Лана Глумакова отправилась на конкурс Mrs Globe 2023, который в этом году проходил в штате Калифорния США. Финал прошел в воскресенье 25 июня. Белоруску признали самой красивой замужней женщиной мира.

— Спасибо за эту невероятную поддержку, которую я ощущала через все океаны! Я Mrs Globe 2023! Поздравлять можно! — написала Лана на своей странице в инстаграме.

В этом году у Ланы было 22 соперницы — за титул будут сражаться замужние дамы из Украины, США, Индии, Израиля, Венесуэлы, Франции, Южной Америки и других стран и регионов.

Лане 41 год. Она основательница гродненского рекламного агентства «На ура» и спа-салона «Honey Day», соорганизатор благотворительного проекта «Хвалi Дабрынi», а еще мать двоих детей.

Напомним, в октябре прошлого года гродненку выбрали красивейшей замужней женщиной Европы на конкурсе Mrs Europe Globe. В 2020 году она уже представляла Беларусь на международной версии конкурса, а также была финалисткой конкурса «Миссис мира Беларусь 2018».

Mrs Globe — международный конкурс красоты для замужних женщин, который проводится ежегодно с 1996 года. Заявки на участие подают сами женщины — их рассматривает оргкомитет конкурса, затем они проходят собеседование и кастинг у национального директора. Критерии для участия в Mrs Globe простые: нужно быть замужем, желательно иметь детей, обладать активной жизненной позицией и заниматься благотворительностью. Ну и, разумеется, важны внешние данные.

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