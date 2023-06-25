ВСУ продвинулись на флангах вокруг Бахмута 25.06.2023, 20:31

На 600–1000 метров за сутки.

За сутки, 25 июня, Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 600 метров до 1000 метров на флангах вокруг Бахмута Донецкой области. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона на канале «1+1», передает «Гордон».

«На бахмутском направлении Силы обороны держат инициативу, продолжают штурмовые действия, теснят врага. За сутки было пройдено на северном и южном флангах вокруг Бахмута от 600 метров до 1000 метров», – сказал Череватый.

По его данным, ВСУ уничтожили 186 оккупантов, еще 224 ранили, восемь взяли в плен.

Также удалось уничтожить танк, БМП, две артиллерийские установки, два РСЗВ «Град», три противотанковых комплекса, три пушки, ЗРК «Стрела-10», шесть складов с боеприпасами, три дрона-камикадзе «Ланцет» и один беспилотник «Орлан-10».

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