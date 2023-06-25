В Минске пьяная 23-летняя девушка на каршеринговом авто врезалась в забор 7 25.06.2023, 20:42

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Фотофакт.

В Минске пьяная 23-летняя водитель на каршеринговом автомобиле врезалась в металлическое ограждение. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительным данным, в воскресенье 25 июня примерно в 08.15 23-летняя водитель каршерингового автомобиля Volkswagen проезжала около дома №28, расположенного по улице Кедышко, и не справилась с управлением. В результате чего совершила наезд на металлическое ограждение. В ведомстве сказали, что по результатам медосвидетельствования в организме водителя было обнаружено 1,87 промилле алкоголя. Сообщается, что в ДТП никто не пострадал.

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