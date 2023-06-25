Белорусский садовод выращивает на даче ананасы, инжир и по 30 кг бананов за год 6 25.06.2023, 21:22

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А еще кофе и инжир.

В эфире телеканала СТВ показали уникальную теплицу под Жлобином, где круглый год собирают тропический урожай. У садовода Виталия Веремейчикова растут внушительные ананасы, по 30 кг бананов и папайя. И это далеко не все. О результатах своих агроэкспериментов мужчина рассказывает в видеоблоге, пишет «КП».

Электромонтер Виталий Веремейчиков шесть лет назад увлекся выращиванием экзотических растений. Первые экземпляры он вырастил на подоконнике, а потом сооружил на даче теплицу-оранжерею. Летом в ней порядка +30 градусов, зимой при помощи котла поддерживается температура до +15.

Всего жлобинский садовод вырастил уже несколько десятков растений и с некоторых уже несколько раз снимал урожай. Это кофе, персики, апельсин, кафрский лайм, мандарин Сатсума Миагава, авокадо, питахая, муррайя, кумкват, лимон Пандероза (гибрид лимона, цитрона и грейпфрута). А начиналось все с ананаса.

- За несколько раз укоренилось. С первого раза не получилось. Где-то раза с третьего укоренилось успешно. Вырастил на окошке, - рассказывает про популярный экзот Веремейчиков. Ананас, кстати, зацветает на третий год, а уж тогда надо отсчитать три месяца на созревание плода. Один из них весил 1 кг 391 г.

- Он больше, чем все, которые мы выращивали. Ананас спелый. Цвет. Разрезал – запах пошел очень вкусный. В магазине такой не купишь, - рассказал Виталий и добавил: - Если вы путешествуете где-то, то можете попробовать спелый плод, а в основном у нас технической зрелости, плоды все зеленые, кислые.

Кстати, герой сюжета не спешит сделать бизнес из своего хобби, говоря, что в теплице скорее получает визуальное наслаждение.

- Ну сколько здесь? Раз, два, три, ну десяток будет этих плодиков. Как приятный бонус.

А вот бананы и правда приносят внушительный урожай. Зрелая связка за сезон завесит под 30 кило – это около 300 плодов. А в минувшем сезоне три плода папайи потянули на 1,5 кг. Наконец, в соседней теплице растет и виноград и киевский крупноплодный инжир, шесть кустов которого в сезон дают до 20 плодов.

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