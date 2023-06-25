В Сети стали вирусными мемы о Пригожине 1 25.06.2023, 21:31

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Но не о главе ЧВК «Вагнера».

После того как глава ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин вместе со своими бойцами отправился «маршем справедливости» на Москву, пользователи стали массово искать его соцсети. И нашли. Правда, не того, а российского продюсера Иосифа Пригожина, мужа певицы Валерии. За последние два дня под одним из постов в Instagram продюсера подписчики оставили более 16 тысяч комментариев. А сама ситуация стала поводом для различных мемов, которые уже завирусились в Сети. «Зеркало» собрало самые смешные.

«Иосиф, если там твои коробки с баблом нашли, то девочкой своею ты меня назови!», «Уснул продюсером, проснулся полководцем», «Иосиф, вы хоть и продюсер, но не всех музыкантов нужно тащить в Москву», «Скиньте, пожалуйста, график вашего турне по России», «Иосиф! Декретницы с тобой! Захватишь власть — повысь пособия!», «Что ж ты, фраер, сдал назад?», «Что это было, Йося? Мы не поняли», «Йося, верни асфальт на место», «Теперь Валерия узнает про твои похождения», «Валерия в курсе, что вы переезжаете в Минск?», «Валерия за всю свою творческую жизнь не была так популярна, как сейчас Иосиф», «Вот это я понимаю звездный час у Пригожина. Где-то тихо в углу рыдает Бузова», — такие комментарии пользователи писали в Instagram.

Сам продюсер в комментарии РИА Новости отметил, что такие шутки не показались ему смешными:

— Без юмора жить невозможно. Если не смотреть на какие-то вещи хотя бы через окошко юмора, то можно свихнуться окончательно и бесповоротно. Наверное, юмор и мемы помогали ослабить эту напряженность, в которой находились все <…>. Мне было не смешно. Это даже не смех сквозь слезы. Это было большое беспокойство вчера. И то, что я в этой ситуации был как бы закольцован, я даже не знаю, как реагировать.

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