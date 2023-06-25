Венедиктов: Чай Пригожин пусть пьет осторожно 14 25.06.2023, 21:49

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Алексей Венедиктов

Главред «Эха Москвы» считает, что Путин не простит главе ЧВК «Вагнера» предательство.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что президент РФ Владимир Путин не простит главе ЧВК «Вагнера» предательство.

«Никогда не поверю, что Путин «забудет и простит» Пригожину предательство. Где бы и сколько бы Пригожин не находился. Чай пусть пьет осторожно», - написал в своем телеграм-канале Венедиктов.

Как сообщал Charter97.org, ранее главный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев дезавуировал гарантии Путина мятежникам «Вагнера».Киселев продемонстрировал в своей программе эпизод одного из интервью Путина, в котором тот признается, что способен прощать все, кроме «предательства». «Все, кто готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание», — заявил Путин в видеообращении к гражданам на утром после мятежа, в ходе которого боевики «Вагнера» сбили 6 вертолетов и один самолет. Количество жертв, по разным оценкам, до 20 человек.

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