Белорусы отпраздновали Купалье в Варшаве
- 25.06.2023, 22:07
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Фоторепортаж.
Беларусские встречи в Варшаве на берегу Вислы в самую короткую ночь года стали традиционными. В народных костюмах, с пением и венками, национальными флагами собрались несколько сотен белорусов, передает корреспондент «Белсата».
Наши предки верили: если найти цветок папоротника в ночь на Купалье, то он придаст его обладателю сверхъестественные способности. Сейчас такой цветок белорусам очень пригодился бы.
Беларусские встречи в Варшаве на берегу Вислы в самую короткую ночь года стали уже традиционными.
В беларусских костюмах, с пением и венками, национальными флагами собрались несколько сотен белорусов.
Организаторы Купалья – театральная студия «Купалинка» для детей мигрантов в Варшаве и Центр беларусской солидарности в Польше. Благодаря их усилиям, на празднике выступил Пит Павлов. Между песнями он зачитывал белорусам последние новости. В это время вагнеровцы вместе с Пригожиным шли на Москву.