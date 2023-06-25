Белорусы отпраздновали Купалье в Варшаве 25.06.2023, 22:07

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Фоторепортаж.

Беларусские встречи в Варшаве на берегу Вислы в самую короткую ночь года стали традиционными. В народных костюмах, с пением и венками, национальными флагами собрались несколько сотен белорусов, передает корреспондент «Белсата».

Наши предки верили: если найти цветок папоротника в ночь на Купалье, то он придаст его обладателю сверхъестественные способности. Сейчас такой цветок белорусам очень пригодился бы.

Беларусские встречи в Варшаве на берегу Вислы в самую короткую ночь года стали уже традиционными.

В беларусских костюмах, с пением и венками, национальными флагами собрались несколько сотен белорусов.

Организаторы Купалья – театральная студия «Купалинка» для детей мигрантов в Варшаве и Центр беларусской солидарности в Польше. Благодаря их усилиям, на празднике выступил Пит Павлов. Между песнями он зачитывал белорусам последние новости. В это время вагнеровцы вместе с Пригожиным шли на Москву.

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