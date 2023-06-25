Президент Литвы призвал НАТО усилить восточный фланг, если Пригожин будет в Беларуси 1 25.06.2023, 22:24

Гитанас Науседа

фото: delfi

Также Науседа заявил, что Путин может столкнуться с дальнейшими вызовами своему руководству.

Президент Литвы заявил, что НАТО придется усилить восточный фланг, если руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин останется в Беларуси.

Об этом сообщает The Guardian.

«Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это будет означать лишь то, что нам нужно еще больше усилить безопасность наших восточных границ», - заявил Науседа после заседания Совета государственной безопасности, посвященного попытке группы наемников поднять бунт в РФ.

Науседа также заявил, что его страна направит дополнительные разведывательные возможности на изучение «политических аспектов и аспектов безопасности Беларуси».

Он отметил, что усилить оборону нужно не только в Литве, но и по всей территории НАТО.

Президент также заявил, что считает, что российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с дальнейшими вызовами своему руководству.

«Король голый», - сказал Науседа.

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