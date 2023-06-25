Президент Литвы призвал НАТО усилить восточный фланг, если Пригожин будет в Беларуси

Президент Литвы призвал НАТО усилить восточный фланг, если Пригожин будет в Беларуси1
- 25.06.2023, 22:24
Также Науседа заявил, что Путин может столкнуться с дальнейшими вызовами своему руководству.
Президент Литвы заявил, что НАТО придется усилить восточный фланг, если руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин останется в Беларуси.
Об этом сообщает The Guardian.
«Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с непонятными планами и непонятными намерениями, это будет означать лишь то, что нам нужно еще больше усилить безопасность наших восточных границ», - заявил Науседа после заседания Совета государственной безопасности, посвященного попытке группы наемников поднять бунт в РФ.
Науседа также заявил, что его страна направит дополнительные разведывательные возможности на изучение «политических аспектов и аспектов безопасности Беларуси».
Он отметил, что усилить оборону нужно не только в Литве, но и по всей территории НАТО.
Президент также заявил, что считает, что российский диктатор Владимир Путин может столкнуться с дальнейшими вызовами своему руководству.
«Король голый», - сказал Науседа.