Макрон о бунте Пригожина: Показал раскол, существующий в России 25.06.2023, 23:03

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Эммануэль Макрон

Фото: Getty Images

Президент Франции внимательно следил за событиями в РФ.

Переворот в России, который совершил основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, показал, что в «российском лагере существует раскол».

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает La Provence.

«Я следил за событиями час за часом, поддерживая связь с основными партнерами Франции», - заявил он.

Макрон считает, что ситуация показала хрупкость российской армии, а также «ее вспомогательных сил, таких как ЧВК «Вагнера».

Макрон также заявил, что «все это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении».

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