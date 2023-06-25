Макрон о бунте Пригожина: Показал раскол, существующий в России
- 25.06.2023, 23:03
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Президент Франции внимательно следил за событиями в РФ.
Переворот в России, который совершил основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, показал, что в «российском лагере существует раскол».
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает La Provence.
«Я следил за событиями час за часом, поддерживая связь с основными партнерами Франции», - заявил он.
Макрон считает, что ситуация показала хрупкость российской армии, а также «ее вспомогательных сил, таких как ЧВК «Вагнера».
Макрон также заявил, что «все это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении».