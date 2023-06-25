закрыть
26 июня 2023, понедельник, 0:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макрон о бунте Пригожина: Показал раскол, существующий в России

  • 25.06.2023, 23:03
  • 3,216
Макрон о бунте Пригожина: Показал раскол, существующий в России
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Президент Франции внимательно следил за событиями в РФ.

Переворот в России, который совершил основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, показал, что в «российском лагере существует раскол».

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает La Provence.

«Я следил за событиями час за часом, поддерживая связь с основными партнерами Франции», - заявил он.

Макрон считает, что ситуация показала хрупкость российской армии, а также «ее вспомогательных сил, таких как ЧВК «Вагнера».

Макрон также заявил, что «все это должно заставить нас быть очень бдительными и полностью оправдывает поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной
Никогда еще кремлевская власть не выглядела такой жалкой и беспомощной Андрей Санников
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина?
Итак… Что же произошло с военным переворотом Пригожина? Юрий Фельштинский
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу
Операция «огонь по штабам» входит в решающую фазу Леонид Невзлин
Айболит из бобруйской зоны
Айболит из бобруйской зоны Ирина Халип