Зеленский поговорил с Байденом 26.06.2023, 2:19

Обсудили расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойное оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня поговорил по телефону с лидером США Джо Байденом. Президенты обсудили ход боевых действий и процессы, которые происходят в России. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка.

Зеленский поблагодарил президента США за неослабевающую поддержку Украины, особенно за Patriot.

«Важно в дальнейшем увеличивать способности Украины по защите нашего неба. В этом контексте поблагодарил и за поддержку коалиции истребителей», – добавил президент.

Лидеры также обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения.

«Благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной до полного освобождения всех наших территории в международно признанных границах. Скоординировали наши позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира», – отметил Зеленский.

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