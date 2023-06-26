Замглавы МВД Карпенков готов «объявить охоту» на полк Калиновского в приграничье 26.06.2023, 3:07

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Николай Карпенков

На борьбу с калиновцами лукашист собирается отправить ветеранов спецназа.

В Беларуси идут специальные сборы ветеранов отрядов спецназначения. Заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками МВД Николай Карпенков в эфире телеканала ОНТ отметил, что в Беларуси готовы объявить охоту в приграничье на полк Калиновского.

- У кого-то дети, у кого-то внуки, здесь бойцы, которым по 45 лет - это, наверное, самые молодые, по 50-55 лет. У каждого за спиной по 30 лет службы и тысячи выполненных заданий, - сказал спикер.

На сборах ветераны отрядов специального назначения за 10 дней отрабатывают ряд нормативов.

- Если только нам родина поставит задачу: мы объявим охоту на них в нашем приграничье, - сказал командующий внутренними войсками.

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