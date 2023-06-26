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В России загорелась высотка на 14-м этаже

  • 26.06.2023, 4:13
В России загорелась высотка на 14-м этаже

Людям пришлось выпрыгивать из окон.

В воскресенье 25 июня в городе Королев, который находится недалеко от Москвы, загорелась 25-этажка. Пожар случился на 14-м этаже. Сообщается, как минимум об одном погибшем.

По данным телеграм канала Shot, пожар случился в доме по Пионерской улице. Издание сообщает, что люди прыгали из окон, спасаясь от огня.

Телеграм-канал Mash сообщает о двух погибших. Один из них — пожарный.

Официально МЧС России пока подтвердило смерть только одного человека, передает «РИА Новости». Десять человек пришлось эвакуировать.

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