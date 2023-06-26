Как мятеж Пригожина ударил по Путину 3 26.06.2023, 7:38

7,254

Весь мир увидел, что у Кремля большие проблемы.

Вооруженный мятеж главаря так называемой частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, который так и не превратился в полноценный военный переворот, тем не менее сильно ударил по Кремлю. Унижение Путина и его слабость увидел весь мир, а это в свою очередь показало и новые угрозы.

Что говорят об этом в Украине и в России – читайте в материале «Обозревателя».

Неожиданное решение Пригожина остановить «поход на Москву» у одной части россиян вызвало вздох облегчения, а у другой – жесточайшее разочарование. Последние, по словам наших собеседников издания в украинской разведке, надеялись не просто на то, что «вагнеровцы» встряхнут застоявшееся болото», но и «снесут режим». Однако этого не произошло.

«Тем не менее многие россияне увидели в произошедшем начало конца. Увидели начало краха путинского режима», – говорят в украинской разведке.

До сих пор точно не известно, чего же именно добивался Пригожин и какой была окончательная цель. Несмотря на это думать, будто «договорняк» исключит серьезные последствия, было бы ошибочным.

Прогнулся под зека

Одной из заявленных целей Пригожина была отставка министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова, с которыми у «повара» затяжной и жесткий конфликт. После того, как стало известно, что «вагнеровцы» возвращаются в «полевые лагеря», а сам Пригожин будто бы отправится в Беларусь, о намерении Путина принимать какие-либо кадровые решения в оборонном ведомстве, не было информации. Пресс-секретарь президента РФ Песков просто сказал, что ему «ничего об этом неизвестно».

Пригожина ударил по Кремлю

Тем не менее ряд источников утверждает, что громкие отставки все же произойдут. Например, источник российского Telegram-канала ВЧК-ОГПУ (по некоторым данным, аффилированного с ФСБ), сообщил, что «в окружении Шойгу настроения панические», а сам он изолирован. И что якобы уже сегодня, 26 июня, его могут снять.

В тоже время канал считает, что «всё будет не так быстро, если вообще будет». «Связано это с нерешительностью Владимира Путина. Он в феврале собирался поменять главу УФСБ по Москве и МО, о чем даже было объявлено в самом управлении, но потом так и не принял решения, несмотря на то что на его столе лежало три кандидата на выбор. Скорее всего сейчас он будет также затягивать кадровые решения», – говорится в сообщении.

Однако если Путин все же пойдет на то, чтобы снять министра обороны, это станет четким сигналом для других: ради собственной безопасности диктатор сдаст любого, а потому нет никакого смысла хранить ему верность.

Но в любом случае, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, президент РФ уже «опозорился на весь мир тем, что он испугался зэка, повара хот-догов, директора фабрики троллей, официальное лицо незаконной, согласно российскому же законодательству, ЧВК.

А российский аналитик Анатолий Несмиян считает, что после произошедшего резко возросла вероятность нового мятежа (военного переворота).

«Если можно одному, то почему бы не попробовать кому-то другому? Не так, как Пригожин, но все равно как – силовой путь становится наиболее коротким и эффективным. А значит будут и другие. Впрочем, и сам Пригожин вполне может повторить. Если, конечно, система не сумеет его задушить. В том числе и в физическом смысле», – считает Несмиян.

«Обнуление» закона

После вооруженного мятежа, убежден Коваленко, мы наблюдаем «за абсолютной и полнейшей деградацией российской государственности, страны, у которой нет президента, способного защитить народ от безумного зека, нет правоохранительных органов, способных выполнять приказы по этой самой защите, и в которой жизни тех, кто исполняет эти приказы по защите, ничего не стоят».

По мнению аналитика, Россия деградирует на глазах и события «суточного мятежа» – это лишь прелюдия событий, которым суждено ещё быть.

«Ведь все увидели, что такое на самом деле Россия – не только на поле боя, в чужой стране, но и на своей территории. Никчёмная, слабая, никакая», – резюмировал Коваленко.

Тем временем в оккупационной армии и среди части россиян вопрос об ответственности «вагнеровцев» за убийство летчиков сейчас наиболее болезненный. Дело в том, что впервые в истории России генпрокуратура РФ отменила начатое следственным управлением ФСБ дело о попытке военного переворота, как «незаконное». Всем понятно, что по отмашке Путина.

«В ВКС сейчас просто шок. Такого унижения еще не было никогда», – пишут аффилированные с армией российские Telegram-каналы.

Ситуацию нисколько не сгладило и то, что Пригожин якобы пообещал 50 миллионов компенсации семьях погибших – это восприняли как «убийца откупился».

Путина унизили на весь мир, но это только начало: как мятеж Пригожина ударил по Кремлю

Основатель российского правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин акцентировал внимание на «обнулении» Путиным закона.

«Даже в ГП и ФСБ уже начали понимать, что Путин гробит страну и всю систему следствия и прокурорского надзора. Обделался от страха и обнулил закон. Кем себя ощущают глава следственного управления ФСБ и генеральный прокурор РФ? Правильно, мальчиками на побегушках», – написал Осечкин.

«Ядерка» в чужих руках

Мятеж Пригожина отчетливо показал всему миру, что Россия – это как обезьяна с гранатой, только с ядерным оружием. Дело в том, что «вагнеровцы» во время своего «рейда» в Воронежской области беспрепятственно взяли под контроль 387 объект главного управления минобороны РФ. По данным Defense Express, эта база предназначена для хранения именно тактического ядерного вооружения.

Таким образом слабость России переросла в мировую проблему.

«Потому что любой достаточно решительный упырь, как выяснилось, может достаточно легко получить доступ к управлению 1400 ядерных боеголовок, готовых к применению. И, не дай бог, их применить. Путин – это не только для Украины горе и враг, он может стать причиной мировой ядерной катастрофы. Не потому, что нажмет кнопку, а потому, что окажется неспособен эту кнопку удержать. И с этим надо что-то делать», – написал в своем Telegram-канале украинский писатель Ян Валетов.

Агентство CNN сообщило, что перемещений ядерного оружия во время мятежа «вагнеровцев» зафиксировано не было. В беседе с агентством представитель Госдепартамента США заявил, что Россия как ядерное государство несет «особую ответственность за командование, контроль и охрану своих ядерных сил, а также за обеспечение того, чтобы не предпринимались действия, угрожающие стратегической стабильности».

А с этим у Кремля, как уже увидел весь мир, большая проблема. В этот раз пронесло, но завтра может случиться непоправимое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».