Экс-директор ЦРУ: Пригожину в Беларуси нужно быть осторожным у открытых окон 3 26.06.2023, 7:46

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Дэвид Петреус

Фото: associazionelatorre.com

Мятежник сохранил жизнь, но потерял ЧВК «Вагнера».

Главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин прекратил бунт в России, потому что у него «сдали нервы», считает экс-директор ЦРУ Дэйвид Петреус.

«Ясно, что у Пригожина сдали нервы. Он был…почти в двух часах езды от окраин Москвы, где начинали готовить оборонительные позиции. Это восстание, хоть и вызвало аплодисменты, не вызвало такой поддержки, на которую он рассчитывал. И снова он решил принять соглашение», — сказал Петреус CNN.

По его словам, Пригожин сохранил свою жизнь, но потерял ЧВК «Вагнера».

«Ему следует быть очень осторожным у открытых окон в новом месте в Беларуси, куда он собирается», — сказал экс-директор ЦРУ.

Петреус считает, что события в России сделают Путина еще более уязвимым.

«Я думаю, что правительство пошатнулось. Путин лично пошатнулся. Это делает его более уязвимым, чем когда-либо за два десятилетия его правления РФ. Кто знает, до чего это может довести сейчас», — сказал он.

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