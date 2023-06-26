КГБ: Свергать Лукашенко придут из трех стран 10 26.06.2023, 7:59

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Фото: AP

В эфире госТВ рассказывают о белорусах, готовящихся освобождать страну.

КГБ в эфире госТВ рассказывает о белорусах, которые готовятся бороться за свободу и независимость с оружием в руках.

По словам замначальника Следственного управления КГБ Константина Бычка, подготовка белорусов идет на «базе спецподразделений и вооруженных формирований».

«В Польше это «Гром», в Литве — Союз стрелков Литвы, в Украине — СБУ и подразделения украинской военной разведки», — рассказал представитель КГБ.

По словам Бычка, разрабатываются планы по освобождению Беларуси от режима Лукашенко.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российский политолог Дмитрий Родионов заявил, что у Запада есть «три сценария свержения Лукашенко».

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