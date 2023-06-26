Крылья орла достались чижику 1 Альфред Кох

26.06.2023, 8:09

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Это и есть масштаб путинского окружения.

Прошел один год и сто двадцать один день войны. Все равно сегодня целый день все только и делают, что рассуждают о том, что же такое это вчера было? В шаге от победы взять и развернуть колонну идущую на Москву! Какая муха укусила Пригожина? Что за предложение ему сделал Путин через Лукашенко, что от него нельзя было отказаться?

Но раз развернул - так наверное сделали такое предложение. А иначе как? Может, не было никакого предложения. Может, просто он сам не ожидал, что все так пойдет. Чувак пришел сыграть по маленькой, а ему привалил такой куш, который он не знает куда девать… Вот и сбежал из казино…

Больше всего это напоминает знаменитый «стоп-приказ» Гитлера под Дюнкерком. Когда немецкие войска в конце мая 1940 года зажали уже разбитый на поле боя британский экспедиционный корпус (практически всю сухопутную армию Великобритании на тот момент) во французском порту Дюнкерк. Оставался один танковый бросок и с корпусом было бы покончено. Его бы частично уничтожили, а частично - пленили. (В тот момент у Черчилля не было возможности его быстро эвакуировать).

Но Гитлер дал приказ остановиться. Эта пауза длилась несколько дней. Их оказалось достаточно для того, чтобы мобилизовать все посудины, которыми в тот момент располагала Англия и эвакуировать свою армию с Континента на Остров.

Историки до сих пор ломают голову над вопросом: что же заставило Гитлера отдать этот странный «стоп-приказ»? Почему он не разгромил английскую армию, а дал ей уйти? Есть тысячи версий и ни одной, с которой бы согласились все более-менее серьезные исследователи.

Также и тут: нет ни одного сколько-нибудь приемлемого объяъснения стоп-приказу Пригожина. Даже его собственные бойцы недоумевают: все шло прекрасно, мы шли на Москву, никто ее защищать не собирался, Путин со всей своей кодлой - сбежал… И тут наш атаман киксанул… Или как они говорят: фуфло прогнал.

У меня нет никакого другого объяснения, кроме единственного: Пригожин не хотел захватывать власть. Это не входило в его планы.

Он попросту испугался своего успеха. Так же как и мы все, он сам, скорее всего, был крайне удивлен степенью гнилости всей той властной (прежде всего - силовой) вертикали, которой нас так мастерски пугали двадцать с лишним лет, да так, что мы уже почти поверили в ее непреодолимую мощь.

Корниловский мятеж, который не встретил никакого сопротивления. Заговор Штауфенберга, при котором Гитлер фактически сам отдает ему ключи от Рейхсканцелярии. Временное правительство, которое встречает Троцкого хлебом-солью…

Я тут эта… Вы меня неправильно поняли… Че вы мне тут суете какие-то ключи? Не надо мне этого… Я тут только про вот эти контракты для Вагнера хотел добазариться… Ну и там по бабкам чтобы меня не отжимали… А че эти козлы, Владимир Владимирович! Скажите им! Кого я козлом назвал? Как кого? Шойгу с Герасимовым конечно…. Кого ж еще? Ой! А вы про кого подумали, а?

Это мне напоминает старый анекдот про мужика с козой на необитаемом острове, который все время пытался ее пристроить и все у него никак не получалось, поскольку коза вертела задницей. И тут через пару лет он во время кораблекрушения у берегов острова чудом спас красавицу. Она ему: проси - что хочешь! А он ей: подержи козу!

Это и есть масштаб путинского окружения. Все они - заложники каких-то старых, чужих мыслей и схем. Примитивных и убогих. Как Патрушев, словно заправский брежневский политобозреватель, все талдычит про происки американского империализма, так и Пригожин сидит ментально в 90-х, в своем ресторане «Старая таможня» и мечтает получить подряд на кормежку воинской части в Сертолово, Ленинградской области.

Короче: крылья орла достались чижику. Полететь-то он полетел. Но не за кровавой добычей, а чтобы крошки с путинского стола поклевать… Чижик он и есть чижик. Только и может, что чирикать. А мы это его чириканье чуть было за орлиный клекот не приняли. Черт его знает, может это и хорошо, что не полетел он за добычей… Что орлам оставил то, что только они и могут сделать…

Кстати, о чижиках. Как тут не вспомнить классику: «Медведь на воеводстве» Салтыкова-Щедрина.

«От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел». Лучше и не скажешь…

А может это все я напридумывал… Короче, нет у меня никаких версий. Может это вообще не конец истории и мы скоро увидим еще более неожиданную развязку? Поди знай… Одно ясно: Путин беззащитен и никому не нужен. Тот, кто первый, обладая силой, аналогичной ЧВК «Вагнер» это поймет, тот и будет править Россией.

А вот и свежие карты ISW подоспели. Я, честно говоря, никаких существенных изменений за прошедшие сутки не увидел. Но может я не понимаю чего. Я и не претендую.

Сегодня Зеленский разговаривал с Байденом. Помимо общего обсуждения ситуации, я так понял, что договорились о поставках дальнобойного оружия. Это очень хорошая новость с учетом того, как успешно ВСУ обрабатывают российские тылы. Сейчас дальнобойные ракеты очень бы помогли. Чем больше - тем лучше.

Еще Зеленский разговаривал сегодня с премьерами Польши и Канады. Говорит, что это все в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе. Надеюсь, что там будет прорыв. Очень хочется, чтобы НАТО дала, наконец, зеленый свет на вступление Украины. Пусть Путина покорежит.

И еще хочется победы над этими ублюдками. Ведь наше дело правое. Значит враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, Telegram

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