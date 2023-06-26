В минских школах вводят единый стиль одежды для учителей 5 26.06.2023, 8:10

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Он появится с сентября.

В некоторых минских школах озаботились единым стилем для педагогов, а для всех школьников летом планируют выбрать новый элемент формы. Введут его с сентября, сообщил госагентству «Минск-Новости» председатель комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский.

По словам Стригельского, летом необходимо провести широкую информационную кампанию по обсуждению возможных элементов школьной формы, которые будут вводиться с сентября. В прошлом году был введен какой-то обязательный элемент, который отличает учеников данной школы от других. Например, жилет. В этом году школа должна пойти дальше — следующим элементом может стать пиджак определенного цвета или фасона, брюки, галстук или что-то еще.

«Есть примеры учреждений, где уже пришли к единому комплекту школьной одежды, и таких в Минске много. Важно проводить широкую информационную кампанию, в том числе в интернете, чтобы были найдены такие подходы, которые удовлетворят и детей, и родителей», — сказал Стригельский.

Что касается внешнего вида учителей, то собеседник отметил, что давно закреплена норма по официально-деловому стилю, и она выполняется: «Но некоторые школы пришли к тому, что потихоньку вводится единый стиль одежды для педагогов. Это деловые костюмы определенного цвета или отличительный элемент».

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