Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина

Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина2
- 26.06.2023, 8:11
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Глава ЧВК «Вагнера» требовал выдать ему главу Минобороны РФ.
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Запад», которая ведет боевые действия в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.
Это первое сообщение о работе министра после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который требовал выдать Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.