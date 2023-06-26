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Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина

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  • 26.06.2023, 8:11
  • 7,772
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина

Глава ЧВК «Вагнера» требовал выдать ему главу Минобороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Запад», которая ведет боевые действия в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Это первое сообщение о работе министра после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который требовал выдать Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

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