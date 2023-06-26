Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина 2 26.06.2023, 8:11

7,772

Глава ЧВК «Вагнера» требовал выдать ему главу Минобороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления группировки «Запад», которая ведет боевые действия в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Это первое сообщение о работе министра после мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который требовал выдать Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».