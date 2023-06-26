Президент Литвы: Теперь НАТО придется укрепить границу с Беларусью 26.06.2023, 8:19

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Гитанас Науседа

фото: delfi

Ситуация меняется.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что НАТО придется усилить свой восточный фланг, если Беларусь примет у себя основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, пишет The Guardian.

Гитанас Науседа провел заседание Совета государственной безопасности Литвы, на котором обсуждали попытку мятежа в России.

«Следует преумножить разведывательные усилия для оценки положения на восточном направлении в отношении Беларуси и Калининградской области. Если на территории Беларуси с неясными намерениями останется часть ЧВК «Вагнер», для Литвы это будет означать необходимость усиления охраны границы. МВД и армии следует четко согласовать вопросы привлечения военных к охране границы», — сказал он.

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