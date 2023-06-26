В России резко подорожали доллар и евро 26.06.2023, 8:25

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Белорусский рубль может сегодня сильно ослабнуть

Сегодня на Мосбирже курс доллара превысил 87 российских рублей впервые с 29 марта 2022 года, а курс евро – 95 российских рублей впервые с 25 апреля этого года.

Белорусский рубль, который в большой степени привязан к российскому, может также значительно потерять в цене. На выходных белорусские банки продавали доллар за 3,00—3,15, а евро за 3,25—3,40 рубля.

Валютные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже не проводились на выходных. Первые торги после военного мятежа в России пройдут сегодня, 26 июня.

Эксперты прогнозируют резкое падение курса белорусского рубля по отношению к основным валютам.

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