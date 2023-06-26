В Австралии для выпаса овец дрессируют ослов 1 26.06.2023, 8:35

Они должны заменить собак.

Австралийский фермер Бутч ПиллиNew Voice.

Пилли решил завести дрессированных ослов в качестве охранников. Это решение оказалось очень эффективным — нападения почти сразу прекратились.

«Воздействие, которое оказали ослы, было весьма значительным», — сказал Пилли.

По словам фермера, ослики лягались и кусали динго. Это сохранило жизни его домашним животным, которые до того подвергались постоянным атакам.

«В один год мы потеряли около 250 ягнят», — сказал овцевод.

Это било по карману фермера.

«Стоимость ущерба составила до 30 000 долларов, плюс стресс от необходимости приходить каждое утро и находить своих овец мертвыми или покалеченными».

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