В Австралии для выпаса овец дрессируют ослов

В Австралии для выпаса овец дрессируют ослов1
- 26.06.2023, 8:35
Они должны заменить собак.
Австралийский фермер Бутч ПиллиNew Voice.
Пилли решил завести дрессированных ослов в качестве охранников. Это решение оказалось очень эффективным — нападения почти сразу прекратились.
«Воздействие, которое оказали ослы, было весьма значительным», — сказал Пилли.
По словам фермера, ослики лягались и кусали динго. Это сохранило жизни его домашним животным, которые до того подвергались постоянным атакам.
«В один год мы потеряли около 250 ягнят», — сказал овцевод.
Это било по карману фермера.
«Стоимость ущерба составила до 30 000 долларов, плюс стресс от необходимости приходить каждое утро и находить своих овец мертвыми или покалеченными».