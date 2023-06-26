Дерибан России 5 Telegram-канал «Сито Сократа»

26.06.2023, 8:47

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Потемкинская деревня путинской поддержки канула в Лету.

Если смахнуть пену, девятым валом поднявшуюся вокруг вооруженного мятежа крупного олигарха и полевого командира Пригожина, то в сухом остатке мы видим всю глубину разложения путинского режима до дна. Даже если вскоре народного триумфатора 24 июня Пригожина ликвидируют, то это уже никоим образом не воскресит Путина из политической гибели. Массам наглядно доказали: тело, сидящее в Кремле, поддержки силовиков не имеет, т.е. лишено иммунитета, податливо к любым несущественным возмущениям и в подходящий момент будет с радостью передано в Гаагу на заклание.

Но это лишь часть вскрывшихся секретов Полишинеля, главный из которых – вертикаль пала. Приказы центра сменились эрой персональных договорняков в ручном режиме. Позиции Кремля настолько слабы, что пригожинский мятеж стал генетическим продолжателем корниловщины и ГКЧП – последних звоночков перед скатыванием в неконтролируемый хаос. Попытки преподнести уголовного авторитета как «декабриста» – поразительная некомпетентность и самообман. Пригожин ничего общего не имеет с патриотизмом, моралью, высокими идеалами, он – лютый трупный червь, жадно пожирающий плоть умершей России. Единственная его цель – урвать куски пожирнее, и в этом он успешен.

Согласно договорняку, простите, тяжёлому консенсусу Путина–Дюмина, фашиствующий олигарх-банкрот сорвал фантастический куш. Ещё вчера Пригожин не знал, где ему наскрести денег для выплат своим головорезам, ведь Шойгу перекрыл поток бюджетных денег структурам «Конкорда», а теперь в его лапах почти половина бюджета России. Пригожин – отморозок, но совсем не дурак, ведь ему удалось поставить под контроль бюджет МО РФ в 143 млрд.$. Его креатура – тульский губернатор Дюмин – въезжает в кабинет на Фрунзенской набережной с прицелом на Кремль. Сверх того Пригожин потребовал передать ему под контроль все бюджетные потоки «строителя тысячелетия» Хуснуллина, который числится соучастником безбожного разворовывания Донбасса. Эти средства станут предвыборным фондом Дюмина, которому западло даже формально расшаркиваться перед отработанным материалом, коим стал Путин. Пригожин умело и заботливо лепит нового короля, благо за плечами колоссальный африканский опыт.

В результате мятежа хозяин «Вагнера» не только внедрил в России принцип «первый среди равных», навязал свое видение порядка, но и обозначил свой феод. В него сейчас включены Ростовская, Воронежская, Липецкая, Тульская, Белгородская, Орловская, Брянская и Курская области. Туда федералам лучше не соваться. Путину с барского плеча отвели царские зоны в радиусе 200 км от Москвы и Санкт-Петербург. Вот так не коварное НАТО, а отмороженный подранок расчленил Россию. Пусть дураки и дальше верят во внешнего врага, ведь прикрываясь им удобнее дерибанить страну.

Если кто-то думает, что убираемый министр Шойгу в накладе, то это совсем не так. На публику Пригожин по-цирковому мочит тувинца, на практике все в деле. Шойгу как ставленник Китая возглавит Сибирский федеральный улус и таким образом обеспечит контроль Пекина над стратегическими запасами российского сырья. Даже при президенте Дюмине он сохранит свой пост. Как говорится, ничего личного, только бизнес.

Куда хуже дела у кадыровской мафии, она заигралась в большую политику и будет больно наказана. Уже сейчас бойцов «Ахмата» выкидывают из славянских регионов назад в Чечню. Пока бескровно... Хотя после иллюзорного мятежа круг интересантов настоящей гражданской войны существенно расширился. Десятки генералов распавшейся вертикали поняли нехитрую механику вооруженного обогащения. В общем, здесь повар-отморозок широко отворил окно во ад.

Судя по народным настроениям, потемкинская деревня путинской поддержки канула в Лету. Оккупационная армия потеряла минимальную мотивацию подыхать за руины на чужой территории. Намного интереснее возвращать «справедливость» внутри России, изничтожая проклятых чинуш, специально кинувших солдат на убой. Пригожин врать не будет!

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