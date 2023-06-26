Под Жлобином белорус выращивает ананасы, папайю и кофейное дерево 26.06.2023, 8:59

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Урожай мужчина собирает круглый год.

Виталий Веремейчиков на даче в Жлобинском районе выращивает в теплице питахайю, муррайю, кофейное дерево, кумкват и не только, говорится в эфире госТВ. Урожай мужчина собирает круглый год.

«Кофе только отцвел, недавно плоды висели. Увеличивается в размерах апельсин. Кафрский лайм. Это мандарин «сатсума миагава». Это авокадо, тоже пока не плодоносит. Думаю, должно», — рассказал Веремейчиков.

Первым его детищем стал ананас: «Как-то увидел, что укореняют его. Точно так же приобрел ананас. За несколько раз укоренилось. С первого раза не получилось. Где-то раза с третьего укоренилось успешно. Вырастил на окошке».

По опыту садовода, ананас растет два года, а на третий зацветает. Еще три месяца придется ждать, чтобы плод созрел.

Необычное увлечение у Виталия появилось шесть лет назад. Тогда электромонтер проводил свои первые растениеводческие эксперименты на собственном подоконнике. Но когда экзотике там стало тесно, пришлось на даче возвести теплицу — 40 «квадратов».«Замкнутое пространство создает комфортный микроклимат. Сейчас здесь около 30 градусов, а зимой благодаря тепловому котлу сохраняется температура до 15», — рассказал садовод.

Рекордсмен по плодовитости в оранжерее — банан. В зрелом виде общая связка весит около 30 килограммов, а в ней порядка трех сотен плодов. Еще один плодовитый фрукт — папайя. В прошлый сезон три плода весили полтора килограмма. В этом их ожидается пять.

В саду у фермера растут абрикосы и персики, есть в его огороде и привычные для белорусов овощи. Но все же любовь к экзотике побеждает. Виталий не планирует останавливаться: в планах пополнить свою коллекцию диковинным цитрусовым под названием «Рука Будды».

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