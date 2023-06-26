Пропагандистка Симоньян попыталась оправдать слабость Кремля во время мятежа Пригожина 11 26.06.2023, 9:09

10,742

Она два дня хранила молчание.

Российская пропагандистка, глава Russia Today Маргарита Симоньян попыталась оправдать слабость Путина, которому пришлось пойти на уступки главарю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.

«Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом», — заявила Симоньян, оправдывая закрытие уголовного дела против Пригожина.

Отметим, что обычно активная в соцсетях Симоньян хранила молчание с вечера пятницы, когда начался мятеж Пригожина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».