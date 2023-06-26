Пропагандистка Симоньян попыталась оправдать слабость Кремля во время мятежа Пригожина

Пропагандистка Симоньян попыталась оправдать слабость Кремля во время мятежа Пригожина11
- 26.06.2023, 9:09
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Она два дня хранила молчание.
Российская пропагандистка, глава Russia Today Маргарита Симоньян попыталась оправдать слабость Путина, которому пришлось пойти на уступки главарю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.
«Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом», — заявила Симоньян, оправдывая закрытие уголовного дела против Пригожина.
Отметим, что обычно активная в соцсетях Симоньян хранила молчание с вечера пятницы, когда начался мятеж Пригожина.