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Пропагандистка Симоньян попыталась оправдать слабость Кремля во время мятежа Пригожина

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  • 26.06.2023, 9:09
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Пропагандистка Симоньян попыталась оправдать слабость Кремля во время мятежа Пригожина

Она два дня хранила молчание.

Российская пропагандистка, глава Russia Today Маргарита Симоньян попыталась оправдать слабость Путина, которому пришлось пойти на уступки главарю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.

«Юридические нормы — это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Их пишут люди, чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране. И если в каких-то исключительных критических случаях получается так, что они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, то они идут лесом», — заявила Симоньян, оправдывая закрытие уголовного дела против Пригожина.

Отметим, что обычно активная в соцсетях Симоньян хранила молчание с вечера пятницы, когда начался мятеж Пригожина.

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